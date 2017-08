Čínský protějšek severokorejského ministra zahraničí Ri Jong-hoa v neděli při schůzce ve filipínské metropoli vyzval, aby se KLDR sankcím podřídila a zdržela se provokací, včetně raketových zkoušek.

Oba asijští státníci se setkali při příležitosti schůzky zemí jihovýchodní Asie sdružených v organizaci ASEAN. Podle agentury Reuters se vřele přivítali. Wang I ale nechtěl po jednání říci, co mu jeho severokorejský protějšek sdělil. Po setkání podle agentury AFP také řekl, že Severní Koreji by prospělo, kdyby přijala "dobré a inteligentní rozhodnutí".

Opatření vůči Severní Koreji schválila RB OSN v sobotu, jde o dosud nejtvrdší sankce. Na jejich základě může země přijít o zhruba o třetinu svých ročních příjmů z vývozu. Odhlasování sankcí ocenil i americký prezident Donald Trump.

Čína nechce eskalaci



Podle ministra Wang I se situace na Korejském poloostrově dostala do klíčové fáze. "Vyzýváme všechny strany, aby přijaly zodpovědný postoj při vytváření úsudků a podnikání kroků. Především se musíme vyhnout další eskalaci vývoje," řekl Wang I. Sankce jsou podle něj potřeba, ale nejsou samy o sobě cílem.

Wang I také apeloval na mocnosti, aby obnovily téměř deset let mrtvé šestistranné rozhovory o severokorejském jaderném programu a raketových testech, i když to podle něj nebude jednoduché. Dialog je ale nezbytný a všechny strany by k němu měly směřovat, dodal ministr.

Šestistranných rozhovorů se kromě obou Korejí účastnily také Spojené státy, Čína, Rusko a Japonsko. Jednání ale ztroskotala v roce 2008, když je Pchjongjang označil za zbytečná. Oznámil tehdy, že z nich odstoupí, zastavil spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) a vykázal její inspektory ze země.