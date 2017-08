„Všude je kouř, na ulici padají trosky,” citoval jednoho ze svědků server Gulf News.

„Spali jsme a probudil nás alarm, lidé křičeli. Běželi jsme dolů po schodech, trvalo nám to z 50. patra asi deset minut,” citovala ČTK slova jednoho nájemníka.

V okolních budovách podle svědků vypadl proud.

Podle dubajské civilní obrany se podařilo obyvatele osmdesátipatrové budovy evakuovat včas a nikdo nebyl zraněn. Hasiči dostali živel pod kontrolu po dvou hodinách.

Požár hotelu v Dubaji

FOTO: Social Media, Reuters

Mluvčí policie uvedl, že požár vypukl v devátém patře a šířil se nahoru. Podle několika obyvatel domu to bylo naopak. „Začalo to v 67. patře, takhle nám to řekli,” řekl jeden nájemník.

Rozsáhlý požár poškodil dubajský mrakodrap The Torch také v únoru 2015, kdy zničil přes sto bytů.

Mrakodrap byl postaven v roce 2011 a tehdy se stal se svými 352 metry nejvyšší obytnou budovou světa. O rekord ho připravil hned následující rok jiný dubajský mrakodrap.