Změny klimatu přivodí vedra, která mohou zabít i zdravé lidi

Pokud lidstvo nezačne řešit problematiku globálního oteplování, pak za několik desítek let zasáhnou části indického subkontinentu extrémní vedra, která mohou do několika hodin zabít i zdravé lidi. Vyplývá to z výzkumu, o němž informuje britský list The Guardian. Tři čtvrtiny indické populace, především v oblastech kolem řek Indus a Ganga, mohou být koncem století vystaveny extrémním vedrům a vlhkosti.