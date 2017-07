Cesta posádky sestávající z Rusa Sergeje Rjazanského, Američana Randyho Bresnika a Itala Paola Nespoliho by měla trvat 6 hodin a 19 minut. Po spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí se trojice připojí k 52. expedici, kterou tvoří velitel Fjodor Jurčichin, letová inženýrka Peggy Whitsonová a její kolega Jack Fischer.

Noví obyvatelé orbitální stanice budou pokračovat ve zkoumaní vlivu mikrogravitace na lidi, zvířata a rostliny.

Jejich bádání by mělo objasnit, jak lidské tělo a živé organismy obecně reagují na dlouhodobý pobyt ve vesmíru. To je klíčové pro budoucí plánování vesmírných poutí lidí do hlubin vesmíru, tedy třeba na Mars nebo ještě dál.

Trojice, která je právě na cestě na Mezinárodní vesmírné stanici, stráví na oběžné dráze čtyři a půl měsíce.