Pákistánský premiér končí, panamská aféra provalila jeho bohatství

Pákistánský premiér Naváz Šaríf v pátek rezignoval poté, co nejvyšší soud rozhodl, že musí odejít z funkce kvůli korupci. Na korupční jednání ministerského předsedy upozornily dokumenty uniklé v kauze panamských dokumentů, které odkrývají praktiky převádění peněz do daňových rájů. Podle nejvyššího soudu by měl z funkce odejít také ministr financí Išak Dar.