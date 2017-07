Haftar a Sarrádž spolu budou jednat v úterý později odpoledne. Schůzka se uskuteční pod záštitou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

O tom, jaký bude její reálný výsledek, se lze zatím jen dohadovat. Haftar se již v květnu se Sarrádžem dohodl na spolupráci s cílem vyvést zemi z krize, vzájemné rozpory se jim však dosud překonat nepodařilo. [celá zpráva]

Chalífa Haftar.

FOTO: Maxim Shemetov, Reuters

Mezinárodně uznávaný parlament v Tobrúku odmítl loni uznat Sarrádžovu vládu národní jednoty, kterou sestavily společně tehdy mezinárodně uznávaná vláda v Benghází vzešlá z tobrúckého parlamentu, a vláda v Tripolisu, která odmítla po volbách odstoupit. Důvodem bylo, že Haftár nebyl jmenován nejvyšším velitelem ozbrojených sil. [celá zpráva]

Haftarovy muže viní z mučení

LNA patří k nejmocnějším silám v Libyi. S pomocí Egypta a Spojených arabských emirátů, kteří podporují boje, jež LNA vede proti islamistickým radikálům, se Haftarovu vojsku podařilo dobýt rozsáhlá území na východě a jihu země a vyčistit je od radikálů. Objevují se však kolem ní také kontroverze.

Na internetu se objevilo video, na němž libyjští vojáci vykonávají mimosoudní popravu 20 osob podezřelých z příslušnosti k Islámskému státu. Na záběrech jsou zřejmě příslušníci LNA.

Na videu muž, zřejmě příslušník LNA, dvaceti mužům v oranžových kombinézách s černými kapucemi a se spoutanýma rukama čte prohlášení. Následně další vojáci ke klečícím mužům přistoupí zezadu a střelí je do hlavy. V popisku pod videem stojí: „Poté, co byli shledáni vinnými, zastřelila je popravčí četa.“ O tom, čeho se muži měli dopustit, není v záznamu zmínka.

Haftárovy vojenské jednotky v Benghází.

FOTO: Reuters

Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) vyzvala k vyšetření případu a k propuštění vojáků, kteří porušují lidská práva.

„Nejnovější hromadná poprava, pokud se potvrdí, by byla další ze série hrůzných činů spáchaných členy LNA a opět by poukázala na to, jak členové LNA berou právo do vlastních rukou,“ řekl ředitel HRW pro Blízký východ a Severní Afriku Eric Goldstein.

Goldstein zdůraznil, že libyjská vláda a LNA musejí případy porušování práv ze strany příslušníků LNA vyšetřit, a pokud se potvrdí, pachatele spravedlivě potrestat. Když se případy nevyšetří, hrozí podle Goldsteina, že z válečných zločinů budou viněni vojenští generálové. Ozbrojené skupiny v Libyi však tvrdí, že mají právo vykonávat vlastní soudy.

Mluvčí LNA se k pravosti videa odmítl vyjádřit. LNA nicméně již dříve uvedla, že podobné věci nedělá.

Rada OSN pro lidská práva začátkem měsíce LNA požádala, aby vyšetřila mimosoudní popravy a mučení vězňů. LNA oznámila, že případy možných válečných zločinů vyšetří, ale další podrobnosti neuvedla.

Libye v centru pozornosti EU kvůli migraci



Neklidná situace v Libyi je nepříjemná jak pro sousední Egypt, tak pro Evropskou unii, představuje pro ně bezpečnostní riziko. Po jednání s egyptským ministrem zahraničí Samím Šukrím to také v úterý v Bruselu uvedla nejvyšší diplomatka EU Federica Mogheriniová. „Vlastně sdílíme stejného souseda, v této chvíli velmi komplikovaného,“ poznamenala Mogheriniová.

Úterní debata s egyptským ministrem podle ní byla velmi otevřená a přišla v pravou chvíli.

Migranti na gumovém člunu 12 mil severně libyjské Sabráty.

FOTO: Santi Palacios, ČTK/AP

Libye, kde slabá vláda nekontroluje ani celé libyjské pobřeží, se stala výchozím bodem pro desetitisíce především ekonomických migrantů, kteří přes ni a Středozemní moře směřují hlavně k italským břehům.

Mogheriniová připomněla také desetitisíce migrantů na egyptském území a fakt, že Káhira dokáže účinně blokovat jejich snahy dostat se přes moře do Evropy, což se Libyjcům navzdory rostoucí evropské pomoci nevede.

Egyptský ministr Šukrí uvedl, že migrantů v Egyptě je ve skutečnosti čtyři nebo pět miliónů, často jsou ale do značné míry bezproblémově integrovaní do společnosti.

„Vynaložili jsme velké prostředky a úsilí na omezení nelegálních přejezdů z egyptských vod do Evropy. Děláme to za velkých nákladů kvůli našim společným zájmům. Odpovědnost v této věci ale musejí nést obě strany,“ poznamenal Šukrí.

Prodloužena operace ve Středozemí

Země Evropské unie v úterý prodloužily mandát námořní operace EUNAVFOR Sophia, zaměřené proti pašování lidí ve Středozemním moři, až do konce roku 2018. Lodě a námořníci, kteří jsou součástí operace, pomáhají i s výcvikem libyjského námořnictva a pobřežní stráže a přispívají k uplatňování zbrojního embarga OSN.

Mandát operace byl nyní také mírně rozšířen, například o možnost lepšího sdílení zpravodajských informací s úřady členských zemí a s agenturami, jako je Europol či Frontext. Nově bude součástí činnosti také dlouhodobé sledování, aby bylo jasné, jak je výcvik libyjských námořníků úspěšný.

EU operaci spustila v roce 2015 v reakci na vývoj migrační krize. Do aktivní fáze přešla operace Sophia v říjnu 2015. Může identifikovat a zabavovat plavidla, u nichž je podezření, že slouží k převážení migrantů. Operace od té doby přispěla k „neutralizaci“ 470 lodí a italským úřadům bylo předáno 110 předpokládaných pašeráků lidí. Lodě operace také z moře zachránily kolem 40 tisíc lidí.