Když společnost Transit Elevator Bus (TEB) představila svůj testovací prototyp, vyvolala tím obrovský rozruch. Potenciálním investorům nabízela TEB až 12procentní návratnost jejich vkladů. Jenže brzy po prvním testu začaly vyvstávat pochybnosti o důvěryhodnosti celého projektu.

Koncept stroje, který má vysoký podvozek tak, aby ho ostatní vozidla mohla podjíždět, byl představen už v roce 2010. Loni společnost slavnostně předvedla v přístavním městě Čching-chuang-tao svůj prototyp během první třísetmetrové testovací jízdy na speciální dráze, která byla postavena jenom kvůli této události.

Na stroj nyní padá prach a šéf projektu je za mřížemi.

FOTO: Profimedia.cz

Stroj, 22 metrů dlouhý, pět metrů vysoký a osm metrů široký, ale od té doby nevyjel. Další testy na speciální dráze v provincii Che-pej byly kompletně zrušeny. Kritikům celého projektu neušlo, že prototyp z testovací jízdy byl tentýž, který byl představen v prvopočátcích projektu. Za šest let se na něm neudělala žádná práce.

Příliš mnoho nezodpovězených otázek



Při bližším zkoumání celého projektu, vyšlo najevo, že stroj není vlastně nic víc než dobře vypadající nafouklá bublina. Jak bude zatáčet? Jak dokáže unést váhu plánovaných 1200 cestujících? Jak dlouho vydrží baterie pohánějící celý stroj? Na žádnou z těchto otázek nedokázal nikdo z TEB dát relevantní odpovědi.

Jediné, co zbylo z projektu, je prototyp autobusu a testovací třísetmetrová dráha, kterou společnost slíbila odstranit do konce loňského srpna, ale neučinila tak. Dráhu nakonec odstranil úřad města Čching-chuang-tao. Ten podle informací Financial Times do projektu investoval přes 1,5 miliardy dolarů (to je zhruba 34,5 miliardy korun). Policie nyní žádá všechny investory o spolupráci, aby dokázala přesně vyčíslit škody.