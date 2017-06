K výbuchu došlo v 16:50 místního času, tedy v době, kdy si rodiče vyzvedávali své děti. Na snímcích a záběrech z místa neštěstí jsou vidět bezvládná těla dospělých i dětí.

Agentura Nová Čína poznamenala, že bilance neštěstí nemusí být konečná. Mrtvých může být víc.

Dozens injured and fatalities feared in kindergarten blast in #China https://t.co/rzHER8HvRV pic.twitter.com/Qb1WkhzUlS