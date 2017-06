Policie na místě zasahovala na základě informace sousedů, že kolem 16.30 hod. místního času (8:30 SELČ) slyšeli velkou ránu, zřejmě explozi.

Ve vstupní hale policisté našli tělo muže, kterého odnesli.

Útočník, který se zabarikádoval v jednom z bytů v domě, kde držel ženu jako rukojmí, zavolal do zpravodajské stanice Channel 7 a řekl: „Je to pro IS, je to pro Al-Káidu“. Zasahující policie, která byla s útočníkem v kontaktu, prověřuje, zda jde o teroristický čin.

Kolem šesté došlo k přestřelce. Při zásahu byli zraněni tři policisté, uvedl server The Age. Dva skončili v nemocnici. Postřelen byl i útočník.

V 19.30 hod. (11:30 SELČ) policie oznámila, že útočník byl zastřelen a žena osvobozena.

Zatím není jasné, zda byl postřelen v přestřelce, nebo při nějaké následující akci zasahujících policistů. Podle některých zdrojů se zabarikádoval v bytě až po přestřelce.

Když lidé uslyšeli střelbu, desítky jich utekly do nedaleké samoobsluhy Coles.