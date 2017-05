„Ještě žádná země nepodnikla tak rozhodnou a silnou akci, aby zamezila svým občanům v cestě do zahraničí, často do méně rozvinutých zemí, kde by mohli zneužít děti,“ potvrdil australský ministr spravedlnosti Michael Keenan.

Zákon by se podle něj dotkl zhruba 20 000 osob, které si už trest odpykaly, avšak zůstávají pod dohledem úřadů. Tito lidé by si směli požádat o vydání pasu teprve tehdy, až budou ze seznamu delikventů vyškrtnuti. Zhruba 3200 lidí nebude mít nárok na pas nikdy, protože byli do registru zavedeni doživotně.

Podle údajů vlády vycestovalo z Austrálie jen loni okolo 800 lidí vedených v registru.