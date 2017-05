Temer ztrácí i podporu v parlamentu, brazilské finanční trhy v obavě z politické nejistoty zažily ve čtvrtek hluboký propad, akcie klesly nejrychleji za devět let a kurz realu spadl nejvíce za 18 let. Ekonomice nepomáhá ani hrozba masového přílivu uprchlíků z rozbouřené Venezuely, kvůli němuž Brazílie vytváří krizový plán.

Temerovy dny jsou sečteny



Analytici se shodují, že prezidentovy dny v úřadu jsou sečteny. Nejvyšší soud dal totiž ve čtvrtek zelenou vyšetřování podezření, že mařil šetření největší korupční kauzy v zemi, která se týká korupce při přidělování státních zakázek firmy Petrobras a prokuratura včera prezidenta obvinila. Temer obvinění odmítá a prohlašuje, že z úřadu prezidenta neodstoupí.

Podle expertů existují tři možnosti, jak může o prezidentské křeslo přijít. Soud ho může uznat vinným z trestného činu a navrhne jeho sesazení. To by pak musely dvoutřetinovou většinou schválit obě komory parlamentu. Druhou možností je impeachment, který stál loni funkci Rousseffovou. Je to ale delší proces – v případě prezidentky trval osm měsíců – a rovněž vyžaduje dvoutřetinovou podporu obou komor. Nejrychleji může být Temer sesazen, pokud nejvyšší volební soud zruší výsledky voleb z roku 2014. Temer, jako kandidát na viceprezidenta, a Rousseffová totiž čelí u soudu obvinění, že na kampaň použili špinavé peníze pocházející z korupce kolem Petrobrasu.

Pokud by Temer skončil před vypršením svého volebního období, tedy před 1. lednem 2019, převzal by vedení země předseda dolní komory parlamentu. Pokud by ten nemohl, stal by se dočasnou hlavou státu šéf Senátu.

Do křesla až třetí v řadě

Třetí v nástupnictví je předseda nejvyššího soudu. První dva jsou podle brazilského tisku rovněž vyšetřováni kvůli korupci.

Nejnovější politickou krizi v Brazílii odstartoval list O Globo tvrzením o existenci nahrávky ze schůzky Temera s podnikatelem Joesleym Batistou. Tento šéf z masokombinátu JBS, vyšetřovaného kvůli korupci v kauze zkaženého masa, podle listu Temera informoval, že zaplatí expředsedovi dolní komory parlamentu Eduardu Cunhovi za mlčení. Prezident podle listu O Globo úplatek odsouhlasil.

Cunha byl odsouzen za korupci k 15 letům a čtyřem měsícům vězení. Peníze měl údajně dostat za to, aby nevypovídal výměnou za snížení trestu. Přitom právě Cunha v prosinci 2015 jako šéf poslanců inicioval proces sesazení Rousseffové kvůli neústavním manipulacím s výsledky státního rozpočtu.