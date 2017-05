„Tento cílený násilný útok na uznávaného novináře a aktivistu a dlouhodobého kritika vlády vyvolává vážné obavy,“ řekla zástupkyně HRW pro Střední Asii Mihra Rittmannová. „Kazašské úřady by měly zajistit důkladné prošetření tohoto zákeřného útoku, aby ti, kteří jsou za něj odpovědní, byli pohnáni k spravedlnosti,“ dodal.

Jednašedesátiletý Jesergepov cestou vlakem v jednu chvíli vyšel ze svého kupé, aby se nadýchal čerstvého vzduchu, když ho napadli dva neznámí útočníci a začali ho bodat do břicha ostrým předmětem. Novinář byl převezen do nejbližší nemocnice, kde musel být operován. Policie případ řeší jako pokus o vraždu.

Ten chlápek od Magnitského

Útočníci údajně Jesergepova nazvali „tím chlápkem od Magnitského“. Sergej Magnitský byl ruský auditor, který zemřel v roce 2009 v moskevské vazební věznici. Předtím obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z rozsáhlých defraudací. Jesergepov v souvislosti s případem volal po uvalení vízových a finančních sankcí na osoby, které byly zapleteny do mučení a zabíjení lidí, kteří na nekalé praktiky upozorňovali. Podobné opatření nazvané Magnitského zákon zavedly v roce 2012 Spojené státy.

Sám Jesergepov byl v Kazachstánu, který je znám tvrdým potíráním nezávislé novinářské práce, odsouzen v roce 2009 na tři roky vězení za článek, který upozorňoval na podezřelé metody kazašského Národního bezpečnostního výboru. Na jeho obranu marně vystupovala i Rada OSN pro lidská práva. Jesergepov je předsedou organizace Novináři v nebezpečí.

Útok na Jesergepova přišel den poté, co český prezident Miloš Zeman v Pekingu při schůzce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem nadhodil, že novináři by se měli likvidovat. Putin mu na to chladně odpověděl, že není nutné likvidovat, ale je možné omezit. Na setkání k čínskému projektu Hedvábná stezka byl přítomen i prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev.