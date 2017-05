Muže, kterému je asi 60 až 70 let, zadržela ochranka, než dorazila policie. Zatím není jasné, co ho k tomuto činu motivovalo - a tušení, čím si vysloužil šlehačkový dort v obličeji, nemá ani Joyce. Ve chvíli, kdy byl přerušen, mluvil o nedávném rozhodnutí Qantasu provozovat lety bez zastávky z Londýna do Perthu.

"Netuším, co to mělo znamenat," prohlásil Joyce před asi 500 přítomnými lidmi. K nastalé situaci se ale postavil čelem, a poté, co se v zákulisí krátce očistil, se vrátil na stupínek se slovy: "Jestli má ještě někdo dort, může si to se mnou vyřídit teď."

Allan Joyce není první vysoko postavenou či známou osobností, která zažila stejný pocit jako herci němých grotesek s oblíbenou rekvizitou. Šlehačkovým dortem do obličeje dostal například mediální magnát Rupert Murdoch, zakladatel firmy Microsoft Bill Gates či britský televizní moderátor Jeremy Clarkson.