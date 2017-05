„Tohle je šílené. Písečná bouře + průmyslové znečištění = vzdušná apokalypsa,“ ohlásil na Twitteru místní aktivista Greenpeace Li Šuo.

Mezinárodní letiště v Pekingu, které je po letišti v americké Atlantě druhé nejrušnější na světě, zrušilo desítky letů. Úřady vyzývaly obyvatele, aby pokud možno neopouštěli své domovy poté, co byla naměřena koncentrace 2000 částic PM10 v metru krychlovém vzduchu.

Znečištěné ovzduší v Pekingu

FOTO: Stringer, Reuters

Agentura Nová Čína varovala, že znečištění ovzduší hrozí v průběhu čtvrtka a pátku nejméně devíti oblastem od provincie Sin-ťiang na severozápadě po Chej-lung-ťiang při severovýchodním pobřeží.

Sandstorm hit #Beijing this morning. The capital city has issued a blue alert for sandstorm. https://t.co/gyoZQLy0CU pic.twitter.com/CKw8S4tREZ