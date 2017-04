Pátrání po Thajci a jeho dceři se rozběhlo poté, co matka dívenky zalarmovala policii s tím, že její jedenadvacetiletý manžel zmizel a následně přidal na Facebook příspěvek, kde navlékal dceři kolem krku smyčku.

„Pozdě odpoledne jsem se vrátila domů a oni tam nebyli. Volala jsem mu, aby přivezl Betu, ale nemohla jsem se mu dovolat. V té chvíli jsem našla ten klip a zavolala policii,“ popisuje Jiranuch Trirataová, matka zavražděné dívky.

Father hangs himself and his 11-month-old daughter #Beta #WuttisanWongtalay... https://t.co/qNgSRbXxVp pic.twitter.com/vXy5jexobR