Žralok ji napadl kolem čtvrté odpoledne, když se svým otcem surfovala v Kelp Beds u zátoky Wylie. „Bylo to nedaleko pobřeží, v místě, kde se lámou vlny,“ uvedl web The Australian s odkazem na informace policie z Esperance.

Otci se podařilo dceru dostat na pláž. „Zkoušel udělat všechno, co mohl, aby pomohl své dceři. Dovlekl ji na pláž, ale nebyl schopen ji zachránit,“ řekl policista.

Rodina i zdravotní sestra se snažili dělat, co mohli, popsal zdravotník Paul Graugham. Poskytli ji první pomoc a podvázali ránu. „Naneštěstí v tomto případě byla zranění příliš vážná a dívka ztratila příliš mnoho krve,“ uvedl.

Esperance shark attack victim identified as 17-year-old Laeticia Brouwer. Photo released by her family. pic.twitter.com/zygtbmNPDt