KLDR vypálila čtyři rakety, tři dopadly do japonských vod

Severní Korea vypálila v pondělí ráno čtyři balistické rakety. Všechny dopadly do moře, tři do výlučné ekonomické zóny Japonska. Oznámil to to japonský premiér Šinzó Abe, jenž čin ostře odsoudil. KLDR nedávno pohrozila odvetou, když Jižní Korea a Spojené státy zahájily ve středu společná vojenská cvičení.