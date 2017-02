Měl to být žert se skrytou kamerou, dali mi dva tisíce, tvrdí zadržená žena o vraždě Kimova bratra

Indonéská žena zadržená kvůli vražednému atentátu na bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una nadále popírá, že by spáchala atentát. Kim Čong-namovi nastříkala do obličeje olejovitou látku údajně přesvědčená, že jde o televizní show, kdy skrytá kamera natáčí reakce lidí na žerty. Uvedla, že za to dostala 400 malajsijských ringgitů, tedy 2200 korun.