„Dosud nikdo z příbuzných mrtvého neidentifikoval ani nevznesl nárok na tělo. Potřebujeme DNA jakéhokoli člena rodiny, abychom oficiálně dokončili nezbytné postupy,“ uvedly.

„Severní Korea poslala žádost o vydání. Než vyhovíme, musíme stanovit totožnost,“ řekl v pátek Abdal Samah Mat, policejní šéf, do jehož kompetence spadá i mezinárodní letiště v Kuala Lumpuru.

V pondělí dvě ženy při troufalém bleskovém atentátu, jenž trval pět sekund, nastříkaly u odbavovacích automatů v letištní hale Kim Čong-namovi do obličeje toxický sprej. Při převozu do nemocnice zemřel, avšak stihl zdravotníkům říci, že ho postříkali chemikálií.

Video

Údajná vražedkyně, která si myslela, že se účastní televizního pořadu se skrytou kamerou. Zdroj: Reuters

Policie vyslechla dvě podezřelé – 28letou držitelku viet­namského pasu a 25letou ženu s in­donéskými dokumenty – rovněž i malajsijského přítele Indonésanky. Celkem v souvislosti s případem zadržela čtyři osoby. [celá zpráva]

Známí a blízcí Indonésanky tomu nevěří

Rodinu a bývalé sousedy podezřelé Indonésanky Siti Aisayahové (25) zatčení této mladé matky ohromilo. Podle nich to je slušná a tichá žena. V letech 2008–2013 žila ve skromném bytě ve čtvrti Tam­bora na západě indonéské metropole Jakarty s manželem a dnes malým synem. Pak se odstěhovali za prací do Malajsie poté, co jim zkrachoval obchod s oděvy.

Do Indonésie se vrátili krátce v roce 2014 kvůli rozvodu. Několik miliónů Indonésanů se živí v Malajsii jako služky a pracovníci na stavbách a na plantážích.

Kdo je vlastně záhadný muž?

Aminah, žena v domácnosti a kdysi sousedka v Tamboře, nevěří zprávám, že její kamarádka je špiónka. „Jak bych mohla něčemu takovému věřit? Je velmi slušná a dost prostá. Jak by mohla zabít tak důležitého muže? V žádném případě to není možné,“ dodala Aminah s tím, že skuteční pachatele museli její kamarádce ukrást pas a pak se za ni vydávat.

To však vyloučil mluvčí indonéského imigračního úřadu s tím, že indonéští diplomaté se s Aisayahovou setkali v zadržovací vazbě a potvrdili, že stránka v pasu, kterou zveřejnila indonéská média, se shoduje s cestovním dokumentem, který má u sebe.

Podle spekulací se Siti mohla do atentátu zaplést poté, kdy

se setkala s tajemným mužem v nočním baru v Kuala Lumpuru, kde pracovala. „Ten jí údajně nabídl sto dolarů, když mu pomůže s jedním žertíkem. Souhlasila, protože potřebovala peníze. Ovšem netušila, kdo je Kim Čong-nam ani co se chystá,“ napsal web s odvoláním na zasvěcené zdroje.