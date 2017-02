Vrchní komisař policie v obvodu Slengor Datuk Abdul Samah řekl, že muž byl zadržen ve středu večer. Sdělil ale, že šlo o Malajce, zřejmě o přítele druhé zadržené ženy, která měla indonéský pas na jméno Siti Aišahová a měla pocházet ze Serangu. [celá zpráva]

Indonéské ministerstvo zahraničí už potvrdilo, že jde o občanku Indonésie, a požádalo o možnost s ní hovořit.

Žena byla podle vrchního komisaře Samaha zadržena právě na základě informace, kterou poskytl nyní zadržený muž, uvedl malajský web New Straight Times.

Kim Čong-nam

FOTO: Shizuo Kambayashi, ČTK/AP

Protichůdné informace



Ohledně případu se objevuje řada rozporuplných informací. Už ve středu se objevila zpráva o zadržení taxikáře, ta však zatím nebyla policií potvrzena. Policie se zatím nevyjádřila ani k nálezu těl dvou mrtvých žen, které byly považovány za možné atentátnice. [celá zpráva]

Nově se objevila i spekulace, že jedním z útočníků byl asi šestačtyřicetiletý muž převlečený za ženu. Mělo se jednat o agenta KLDR, který operaci řídil.

Mrtvým je skutečně bratr vůdce



Malajsijský vicepremiér Ahmad Zahid Hamidi ve čtvrtek potvrdil, že zabitým je skutečně Kim Čong-nam. Cestoval pod jménem Kim Čchol.

Zdravotnice opouští márnici v Kuala Lumpuru.

FOTO: Vincent Thian, ČTK/AP

Vyplynulo to z dokumentů, které poskytla severokorejská ambasáda v Kuala Lumpuru, jejíž zástupci ve středu večer navštívili márnici. Nyní budou ještě provedeny testy DNA.

K příčině smrti se vicepremiér odmítl vyjádřit. Podle zdroje New Straight Times ale na těle není žádná stopa po vpichu, i když se dříve uvádělo, že byl bodnut otrávenou jehlou.

Podle tohoto webu byla vražda mimořádně rychlá a oběma atentátnicím stačilo pět sekund, aby Kim Čong-nama zlikvidovaly. Do obličeje mu jedna stříkla neznámou tekutinu a on poté udělal bolestivou grimasu. Zemřel při převozu do nemocnice. [celá zpráva]