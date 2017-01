Dědic největšího jihokorejského podniku Samsung Group I Če-jong byl minulý týden označen za podezřelého a vyslýchán v korupční kauze, která v prosinci vedla k rozhodnutí parlamentu dočasně sesadit prezidentku Pak Kun-hje. [celá zpráva]

Žaloba ho viní, že jeho firma výměnou za různé výhody zaplatila úplatky ve výši 36,42 miliónu dolarů (asi 926 miliónů korun) Čche Son-sil, důvěrnici dočasně sesazené jihokorejské prezidentky.

Prokuratura žádala zatykač na I Če-jonga, to však soud nakonec neschválil. Jaké další velké firmy by měly být předmětem vyšetřování, prokuratura neupřesnila.

Důvodem odvolání prezidentky je její kontakt s důvěrnicí Čche Son-sil, která zřejmě dostala možnost zasahovat do státních záležitostí, ačkoli neměla žádnou oficiální funkci.

Omluva za černou listinu

Přítelkyně hlavy státu čelí i podezření, že s využitím svých vazeb na prezidentku nutila jihokorejské firmy, aby darovaly peníze nadacím, které sama řídila. O dalším osudu prezidentky rozhodne ústavní soud, který už začal záležitost projednávat.

Jihokorejské ministerstvo kultury se v pondělí omluvilo, že vedlo černou listinu umělců kritických vůči prezidentce. Ministryně Čche Jun-sun již kvůli tomu byla zatčena a podala demisi. Prezidentský Modrý dům nicméně popřel, že by nějaká taková listina existovala. Omluva ministerstva je podle agentury Reuters zatím nejotevřenějším potvrzením existence černé listiny.

Na seznamu bylo kolem 10 tisíc jmen umělců, kteří kvůli tomu neměli šanci na státní dotace na uměleckou činnost v oblasti divadla, hudby či literatury.