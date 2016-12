„Každého, kdo korupčně zneužije veřejné peníze, posadím k sobě do vrtulníku do Manily, a až budeme nahoře, vystrčím ho ven. Ano, to udělám! Už jsem to kdysi udělal a můžu to udělat zase,“ prohlásil Duterte.

Když se následně na jeho mluvčího obrátila televize CNN s dotazem, zda skutečně prezident v minulosti někoho shodil z vrtulníku, odvětil mluvčí: „Sám řekl, že se to stalo.“

Není to poprvé, co se Duterte, který před nástupem do nejvyššího úřadu v letošním roce po dvě desetiletí působil jako starosta města Davao, přiznal k zabíjení. Nedávno prohlásil, že osobně zabíjel zločince, aby dal policii případ. [celá zpráva]

Duterte podporuje mimosoudní zabíjení drogových překupníků ve své zemi. Jen od července takto přišlo o život téměř 6000 lidí. [celá zpráva]

Kritici poukazují na to, že mezi oběťmi je mnoho nevinných lidí. Přesto zůstává prezident u lidí velmi oblíbený.