Česko zkouší další experimentální léčbu, po remdesiviru došlo na plaquénil

Na antimalarikum, jehož účinnou látkou je hydroxychlorochin, hodně sázel americký prezident Donald Trump. Testovat se začal u nakažených Covid-2, protože při pokusech v roce 2005 brzdil rozvoj příbuzné infekce SARS. Snižoval kyselost buněčných endozomů, přes které virus proniká do buňky, a bránil mu, aby se navázal na enzym angiotensin konvertázu (ACE2), přes který se genetická informace viru dostane do napadené buňky. Brzdil tak množení viru.

To potvrdil i únorový pokus čínského virologa Manliho Wanga, proto se od konce února začalo toto antimalarikum experimentálně podávat nemocným v Číně, ve Francii, v Jižní Koreji a v některých nemocnicích v USA. Podrobnější výsledky plynou z francouzské studie zveřejněné v časopisu International Journal of Antimicrobial Agents. U pacientů, kteří dostávali hydroxychlorochin s azitromycinem se po pěti dnech nákaza už neprojevila. U těch léčených jen antimalarikem se po šesti dnech snížil počet nakažených o polovinu, zatímco u neléčených bylo nakažených stále 90 procent. Skupina léčených však byla malá.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zaštiťuje možnosti léčby čtyřmi medikamenty v rámci globálního projektu Solidarity, do něhož je zapojeno přes 45 zemí a oblastí. Takový počet by podle generálního ředitele WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse mohl „dramaticky zkrátit čas potřebný k získání jasného důkazu, které léky funguji“.