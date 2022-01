Zemřel předseda Evropského parlamentu David Sassoli

Bývalý italský novinář Sassoli byl v čele Evropského parlamentu od roku 2019. Již dříve uvedl, že nemá zájem kandidovat do čela evropského zákonodárného sboru v druhé polovině volebního období.

Svou kariéru začínal pro malé regionální noviny a zpravodajské agentury. Později začal pracovat pro noviny Il Giorno a na začátku 90. let se stal reportérem televize TG3 a poté se stal moderátorem na televizním kanále TG1. Stal se jedním z nejoblíbenějších a nejvýznamnějších novinářů v zemi.

Svou profesi opustil v roce 2009, kdy vstoupil do politiky. Stal se členem středolevicové Demokratické strany a úspěšně kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu. Zvolen byl do parlamentu třikrát v řadách.