Zemědělci způsobili největší dopravní zácpu v historii Nizozemska

V zemi se například spekuluje, že by se snížila maximální rychlost na silnicích a také o tom, že by se uzavřely neefektivní farmy chovající dobytek. Zemědělci mají pocit, že jsou obětním beránkem, zatímco například letecká doprava tlaku na omezení emisí uniká.

Přesný počet účastníků není znám, ale organizátoři počítali, že se do demonstrace v centru Haagu zapojí 15 000 zemědělců. Mnozí přijeli s traktory a prorazili ochranné ploty.

Už hodinu před plánovaným začátkem protestu dorazilo do Malieveldu na pět set traktorů. Mnohé měly transparenty. „Žádní farmáři, žádné jídlo.“ Tři lidé byli zadrženi.

„Cítíme se, že jsme byli zahnáni jako blbci do rohu městskými týpky, kteří přijdou a řeknou nám, jak by to mělo fungovat na venkově,“ uvedl jeden z organizátorů protestu Mark van der Oever.