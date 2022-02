Zbývá vám pár hodin, pomoc už je zbytečná. Ukrajinský velvyslanec si stěžuje na postoj Berlína

„Když jsem přímo požádal zástupce vlády – my potřebujeme teď vaši pomoc, tak slyším odpověď, že to už nemá žádný smysl, že už neexistuje šance na to teď tuto válku nějak vyhrát,“ řekl Melnik v rozhovoru pro ZDF, který byl odvysílán v pátek. V rozhovoru ale žádného ze zástupců německé vlády nejmenoval.

Podle svých slov slyšel ve čtvrtek v Berlíně věty o tom, že „Ukrajině zbývá jen pár hodin, možná dní“. „To je postoj, který nás udivuje. Není fér podceňovat ukrajinskou armádu a naši schopnost se bránit a brát si to jako teď záminku k nicnedělání,“ uvedl velvyslanec.

Není čas na pěkná slova a floskule o solidaritě. Nyní musíme jednat

Proto znovu apeluje na „naše přátele, na lidi tady v Německu, na spolkovou vládu“, že nikdy není na pomoc pozdě. Ukrajina podle jeho slov potřebuje i zdravotní materiál, protože má „stovky mrtvých a stovky zraněných“.

„Není čas na pěkná slova a floskule o solidaritě. Nyní musíme jednat. Proto očekáváme, že od našich německých přátel nedostaneme jen empatii, kterou cítíme už dva roky, to je pravda, ale že opravdu dostaneme to, co potřebujeme,“ řekl Melnik.

Uvítal sankce proti Rusku, ale posteskl si, že tyto sankce nezapůsobí bezprostředně, ale až později. „Včera (ve čtvrtek pozn. redakce) jsem se ministrů spolkové vlády přímo zeptal, jaký je jejich názor na to, kdy sankce zaberou. A odpověď zněla, ano, ve střednědobém horizontu, někdy… to znamená, že i v tomto asi budeme ponecháni ve štychu. Doufáme, že budou následovat mnohem tvrdší sankce, a to velmi rychle.“

Německo si to musí spočítat