Násilí kvůli brexitu má podle části Britů smysl

Mnoha účastníkům průzkumu by také nevadilo, pokud by byl při případných brexitových protestech někdo zraněn. I vážné zranění by podle některých respondentů bylo cenou, kterou by stálo za to zaplatit. K takovému názoru se kloní 69 procent zastánců odchodu Británie z EU v Anglii, 62 procent ve Skotsku a 70 procent ve Walesu. V opačném táboře je to 57 procent v Anglii, 56 procent ve Skotsku a 57 procent ve Walesu.