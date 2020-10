Vlámsko chce rybáře před brexitem ochránit listinou z roku 1666

Královské privilegium zaručuje 50 rybářům z Brugg navždy přístup do vod u Británie. Karel II. jej podle historiků vydal z vděčnosti za to, že mu právě město na severu dnešní Belgie poskytlo útočiště v polovině 17. století, kdy během občanské války dočasně odešel do exilu po popravě svého otce Karla I.