Větrání, zapomenutá zbraň v boji s covidem-19

Britští lékaři upozorňují, že existuje ještě jedno důležité pravidlo a tím je větrání. Obávají se, že by se koronaviru mohlo dařit ve vydýchaných místnostech. Pokud se tam sejde více lidí, mohli by se snadno nakazit.

Trasování v Jižní Koreji totiž odhalilo, že se v jedné restauraci nakazili lidé, kteří byli od sebe nejen dva metry, ale dokonce čtyři a šest. Spolu tam přitom strávili jen pár minut. Kapénkami by se nekazili, jak však dodává Fitzgerald: „Aerosoly mohou cestovat mnoho metrů, jsou-li ve vzduchu. Dva metry vám nezajistí bezpečnost. To jediné, co vám ji zajistí, je dobrá ventilace. Když v restauraci otevřou okna, změní to situaci.“