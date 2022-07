Velvyslanci Melnykovi zlomily vaz výroky na adresu Bandery, v Berlíně končí

Pod titulkem Melnyk a okamžik, kdy Německo ztratilo svého trýznitele analyzuje server týdeníku Focus konec kariéry Andrije Melnyka ve funkci ukrajinského velvyslance. „Pokud by Melnyk dělal Ukrajině více užitku než škody, zůstal by. Ale Andrij Melnyk přetáhl tětivu. To není názor, ale fakt. Pokud by tomu bylo jinak, ukrajinské ministerstvo zahraničí by se od vlastního velvyslance nedistancovalo,“ píše Focus.