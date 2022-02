V Nizozemsku objevili nový superkmen HIV

Virolog Maximilian Muenchoff z univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově se příliš neobává, že by varianta mohla dát nový impuls k epidemii HIV. „I když jsou účinky statisticky významné, v širším epidemiologickém kontextu jsou spíše sekundární,“ domnívá se. Je to podle jeho slov vidět i z toho, že tato varianta cirkuluje desítky let, aniž by vytlačila jiné varianty. Pro léčené pacienty je každopádně důležitější terapie a zdravý životní styl než virologické faktory.