V Evropě bude v létě tolik vakcíny, že nebudeme vědět, co s ní, tvrdí Evropská komise

„Komise zajistila smlouvy na celkem 2,3 miliardy dávek, které budou pomalu, ale jistě přicházet. Je jich opravdu dost – víc než obyvatel v celé EU, a to nejsou odečteny děti a nezletilí, kteří se ani neočkují,“ upozornila Frouzová s tím, že dostatek vakcín bude ve druhém nebo třetím čtvrtletí letošního roku.

Smlouvy podle ní byly nastaveny správě a pokud by je výrobci dodrželi, očkování by probíhalo podle plánu. Farmaceutické společnosti se ale potýkají s potížemi při výrobě. Konceren Pfizer/BioNTech, který měl vakcínu hotovou a schválenou jako první, přiznával problémy už na konci minulého roku.

„Navýšení dodávek surovin v dodavatelském řetězci potrvá děle, než se čekalo,“ řekla loni v prosinci listu mluvčí Pfizeru. „A je důležité zdůraznit, že výsledky klinických zkoušek přišly později než předběžné projekce,“ dodala s poukazem na to, že se opozdilo i schvalování vakcín.

To Evropská komise a Evropská léková agentura obhajují tím, že si chtějí být jistí bezpečnostní schválené vakcíny.

Evropská komise proto zavedla povinnost výrobců nechat si vývoz vakcín nejprve schválit. Nemůže jim ale zabránit v exportu očkovacích látek, které už se třetím zemím zavázaly dodat nebo za ně dokonce dostaly zaplaceno. Ve výsledku tak očkovací vakcíny vyrobené v EU míří do celého světa, byť jich v Evropě není dost pro všechny.

„Evropská unie nemůže zakázat vývoz veškerých vakcín – i jiné státy si objednaly vakcíny od výrobců v EU, za něž zaplatily a mají s těmito výrobci smlouvy. Kromě toho je to i otázka solidarity a závazků humanitární pomoci ve světě. EU zajistí dodávky očkovacích látek do svého sousedství, do 92 zemí s nízkými a středními příjmy,“ sdělila Frouzová Novinkám.