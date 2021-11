Útok v německém rychlovlaku si vyžádal čtyři zraněné, pachatel je schizofrenik

Krátce za Řeznem se útočník zvedl ze sedadla a nožem těžce zranil na hlavě 26letého muže. „Následně pobodal dva muže ve věku 60 let, načež přešel do jiného vagónu, kde pořezal na těle 39letého muže,” uvedl zástupce ředitele policie v Horní Falci Thomas Schöniger. Dva mladší muži jsou podle něj stále v nemocnici.

Poté, co souprava na trase z Pasova do Hamburku zastavila v bavorské obci Seubersdorf, vnikli do vlaku policisté, kteří pravděpodobného útočníka přinutili lehnout si na zem. Zatkli ho, aniž by kladl odpor. V kapse mu našli krví potřísněný zavírací nůž s čepelí o délce osm centimetrů.