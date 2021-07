Trpká zpráva o zneužívání dětí v Polsku: třetiny případů se dopustili kněží

Šéf komise, která má za úkol zjistit současný reálný stav, prověřit potrestání pachatelů i vypracovat preventivní a výchovná opatření, Blažej Kmieciak řekl, že nejmladšímu pohlavně zneužitému dítěti byl pouhý rok, ale nejvíce jich bylo ve věku od 11 do 15 let.

„Ty časy, kdy rodiče ukřivděných dětí mlčeli, neboť kněz je přece jako sám bůh, a co by na to řekli lidé, ty už skončily,“ podotkl deník. Polskem po odvysílání několika dokumentárních filmů o pedofilii v katolické církvi, například filmu Tomasze Siekielskeho Jen to nikomu neříkej, otřásá série obvinění duchovních z pohlavního zneužívání dětí.