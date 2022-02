Tohle ukažte Putinovi. Při ruském ostřelování Mariupolu zahynula šestiletá dívka

Dívka byla při převozu do nemocnice bledá, její pyžamo s jednorožci zkrvavené. Hnědé vlasy měla svázané do culíku gumičkou. Do nemocnice ji přivezli spolu s jejím otcem, který byl celý od krve a hlavu měl obvázanou. Záchranáři se ze všech sil snažili dívku oživit. Její matka stála před sanitkou a plakala.