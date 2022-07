Švýcarsko odmítlo přijmout do svých nemocnic raněné z Ukrajiny

Letos v květnu obdrželo žádost o pomoc také Švýcarsko, a to prostřednictvím krizového centra NATO, jež koordinuje evakuace raněných z válečné zóny, píše deník Blick. Nejsou to jen vojáci, ale také zranění civilisté nebo lidé, kteří potřebují ošetření kvůli například těžké autonehodě.

Švýcarům by se líbilo sbližování s Aliancí

Spolková vláda ale žádost odmítla, a to navzdory tomu, že jednotlivé kantony s pomocí Ukrajině souhlasily, podotýká k tomu deník Tages-Anzeiger, jenž své tvrzení opírá o vlastní průzkum.

Okamžitě se začalo s prověřováním kapacity a možností jednotlivých kantonů. Do řešení bylo zapojeno ministerstvo obrany pod vedením Violy Amherdové, ministerstvo zahraničí v čele s Ignaziem Cassisem a švýcarský úřad veřejného zdraví pod vedením Alaina Berseta.

Ministerstvo zahraničí argumentovalo obavami o neutralitu a nemožností dodržet Ženevské konvence, jež země ratifikovala. Ty sice neutrálním státům nezakazují léčit vojáky z jiných zemí, ale taková země musí zajistit, aby se vojáci po svém uzdravení „již nemohli účastnit válečných aktivit“. To by podle právníků mohlo také znamenat, že by Švýcarsko muselo tyto lidi uvěznit.