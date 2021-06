Splňte si americký sen v Polsku. Premiér Morawiecki svolává rodáky nazpátek do vlasti

„Ať už se nám to líbí nebo ne, Polsko prožívá demografickou katastrofu. Vládne neokonzervativní Právo a spravedlnost (PiS), které od nástupu k moci v roce 2015 opakuje, co vše plánuje zásadně změnit a reformovat ve zdravotnictví, ale i v dalších oblastech, ovšem samotnými výzvami se negativní trendy nedají zastavit a pokles počtu obyvatelstva už vůbec ne,“ připomněl portál oko.press.pl.

Představa, že by se nyní náhle vrátili a Poláků by místo 38 milionů bylo 42,5 milionu, je nereálná. „I ti, kteří po brexitu odešli z Velké Británie, šli podstatně více do jiných zemí Unie než do Polska,“ uvedl portál. Spíše je tedy pravděpodobné, že třeba lékaři či zdravotní sestry budou po vyčerpávající pandemii koronaviru opouštět Polsko, než to, že ti, kteří už dříve odešli, se nyní vrátí.