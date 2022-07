Slováci by mohli Ukrajincům poskytnout jedenáct MiGů-29

„Zatím jsme o tom nediskutovali a nediskutujeme, jsme ale připraveni to probrat později až –⁠ nejspíš na konci srpna –⁠ doslouží,“ řekl Naď novinářům podle agentury AP na společné tiskové konferenci s britským ministrem obrany Benem Wallacem.

Slovenské nebe by mohli hlídat Poláci

Slovenská republika se rozhodla nahradit dosluhující migy sovětské výroby americkými stroji F-16. Ty ale mají být dodány až v roce 2024. Do té doby by měli slovenský vzdušný prostor hlídat slovenští spojenci, zřejmě Češi nebo Poláci.

Ukrajinci, kteří o dodávky bojových letounů žádají od začátku ruské invaze, by se mohli dočkat i západních strojů, ačkoliv Spojené státy a další země NATO s příslibem takové formy pomoci váhají v obavě, aby tím dál neeskalovaly vlastní spor s Ruskem.

Náčelník štábu amerického letectva Charles Brown ale na bezpečnostním fóru v Aspenu naznačil, že by se mohl postoj Západu brzy změnit a Ukrajina by mohla dostat i letouny vyrobené v USA nebo jiné západní zemi. V takovém případě by ale bylo třeba ukrajinské piloty ještě přeškolit.