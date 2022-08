Rusové něco chystají v záporožské elektrárně, lidé z Rosatomu narychlo odjeli, varuje Kyjev

Rozvědka připomněla, že ruské ministerstvo obrany naopak obvinilo Kyjev, že chce v pátek během návštěvy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese podniknout v elektrárně „teroristický útok“, který by mohl vyvolat v elektrárně jadernou havárii.

I za velmi dramatických okolností lze předpokládat, že v případě uvolnění radioaktivních látek ze Záporožské jaderné elektrárny by bylo nezbytné přijímat ochranná opatření pro obyvatelstvo maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů. Na svém webu to uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). České hranice jsou od ukrajinské elektrárny, kterou na začátku března obsadily ruské invazní síly, vzdálené přes 1000 kilometrů, doplnil SÚJB.