Ruský student zavraždil svého profesora, těla se zbavil ve stylu známého seriálu

Když si muži uvědomili, že jejich oběť nedýchá, rozhodli se tělo přemístit do pronajatého bytu. Tam profesorovo tělo rozřezali a kusy těla umístili do vany napuštěné kyselinou chloristou a kyselinou chlorovodíkovou.

Podle policie celý proces naplánoval Bykovského komplic Charlamov. Ten se k činu po zadržení přiznal. „Spáchal jsem zlo a to musí být potrestáno,” kál se u soudu Charlamov. „Přemýšlel jsem o tom, co jsme to provedli. Neměli jsme to dělat. Chtěl jsem po rozvodu zajistit své dítě, ale celé se to zvrtlo,” vysvětlil motiv jeden z podezřelých.