Putin svolal narychlo bezpečnostní radu

Kreml zřejmě nařídil federálním republikám a oblastem, aby sestavily „dobrovolnické“ prapory pro válku na Ukrajině. Má to vyřešit problémy s nedostatkem sil, aniž by se oficiálně musela vyhlašovat válka a provést mobilizace. Vzápětí se objevily spekulace o tom, že se obyvatelé regionů bouří a do armády se jim nechce.