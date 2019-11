Prezident Zeman si připomněl výročí revoluce v Bratislavě a otevřel Český dům

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tento týden oznámil, že Zeman se v České republice žádných oslav účastnit nebude.

Český dům se nachází v Prepoštské ulici číslo 6 v historickém centru Bratislavy. Zeman s Čaputovou při slavnostním otevření Českého domu společně přestřihli pásku, kterou symbolicky drželi velvyslance České republiky na Slovensku Tomáš Tuhý a velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss. „Nejhorší je, když jsou nůžky tupé. V tom případě se ta páska hrozně špatně přestřihuje. Vida, nůžky nejsou tupé,“ glosoval tuto událost český prezident.

Prezident Zeman to komentoval slovy, že člověk si má splnit nějaký sen. „Jedním z mých snů bylo otevření Českého domu v Bratislavě. Trvalo to pět let, neustálé výmluvy, že to nejde, ale nakonec jsme našli spřátelené duše, které nám v tom pomohly,“ uvedl Zeman. „Když jsem studoval statistiku, tak jsem zjistil, že zatímco dříve Slovensko bylo po Německu druhým největším obchodním partnerem České republiky, dnes je až třetí, protože ho předběhlo Polsko. Z toho vyplývá, že přeji Českému domu, aby se stal místem setkávání a místem přátelství,“ dodal český prezident.

Prezidentka Čaputová zdůraznila, že 17. listopad a všechny změny, které následovaly, byly společným vítězstvím občanů tehdejšího Československa. „Bylo to ukázkou toho, jak solidarita a spolupráce může vést k úžasné a velké změně. Navzdory tomu, že se pak naše národy rozešly a vytvořily jsme dva samostatné státní celky, myslím, že jsme stále zůstali nejbližšími partnery a přáteli. Věřím, že Český dům v Bratislavě této blízkosti přispěje,“ uvedla Čaputová.

Slovenská republika poskytla Českému domu finanční podporu ve formě jednorázové dotace ve výši 376tisíc eur (9,6 milionu korun). Je to reciproční krok, protože Česká republika podobně podpořila vznik Slovenského domu v Praze.

Bez hospůdky

Při každé návštěvě slovenského hlavního města v minulosti nezapomněl prezident Zeman svým slovenským partnerům připomenout, že v Bratislavě by měl být Český dům podobně, jak existuje Slovenský dům v Praze. Český prezident však zažil mírné zklamání, protože jeho vysněná česká hospůdka v České domě není. „V Českém domě v Bratislavě by byla půvabná hospůdka s českým pivem a českou kuchyní,“ zasnil se Zeman v prosinci 2017 při návštěvě Bratislavy.

Při otevření Českého domu měl český prezident možnost vychutnat si české pivo, ale to byla jen výjimečná příležitost. Jinak je Český dům hlavně sídlem Českého centra, ale i agentur CzechTrade, CzechTourism a Czechinvest. „Získáváme hodně tím, že budeme mít víc prostoru. V současné chvíli máme jen dvě malé kanceláře v prostorách ambasády, kde máme i sklad výstav. Ty prostory nestačí. Další velkou výhodou bude, když za námi přijdou lidí, naši hosté a veřejnost, tak se nebudou muset legitimovat, jak musí učinit nyní na ambasádě. Tady bude volnější přístup veřejnosti, a to je něco, co my vítáme,“ říká ředitelka Českého centra v Bratislavě Vilma Anýžová.