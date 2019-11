Poslanci EP odsoudili snahy Polska trestat sexuální výchovu

Iniciativa Stop pedofilii tvrdí, že jejím cílem je zajistit „právní ochranu dětí a mládeže před sexuální zkažeností a demoralizací”. Podle jejího návrhu by až tři roky vězení hrozily „za propagaci nebo schvalování sexuálních styků nebo jiné sexuální činnosti provozované nezletilými”. Sankce by se týkaly lidí, kteří s nezletilými pracují například v rámci vzdělávání a výchovy. Tresty by se vztahovaly i na média a vydavatelství.