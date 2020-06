Polský biskup vystoupil na kongresu o střízlivosti a poté se zpil pod obraz

Podobné situace mohou nastat skoro u kohokoli, rozdíl je ale v tom, že biskup krátce před incidentem vystoupil na kongresu o střízlivosti, který organizovala polská katolická církev, a to se zásadním projevem na téma Alkoholismus – velké morální zlo. Veřejně odsoudil nadměrnou konzumaci alkoholu ve společnosti, načež sám onoho večera zvládl vypít 0,7 litru vodky a opil se do němoty.

Není to však největším Janiakovým hříchem. Nedávno vydaný druhý díl dokumentárního filmu Tomasze Siekelského o pedofilii v polské katolické církvi s názvem Hra na schovávanou vykresluje Janiaka jako člověka, který několik let úmyslně kryl pedofilní činnost jednoho ze svých podřízených, kněze Arkadiusze.

Ten pohlavně zneužil vícero chlapců ve věku od 7 do 13 let a biskup Janiak vždy, když to vyšlo najevo, přemístil hříšníka do jiné farnosti, kde věřící nic netušili a kde vzápětí začalo všechno znovu.