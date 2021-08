Polsko zruší spornou disciplinární komoru nejvyššího soudu, která vadí EU

„Rozpustíme disciplinární komoru v podobě, v jaké nyní funguje, a tím zmizí subjekt sporu,“ řekl Jaroslaw Kaczyński agentuře PAP. K rozpuštění komory do 16. srpna vyzvala EU, protože komora negarantuje nezávislost soudnictví.

Pokud by Polsko nesplnilo požadavek Evropské komise, mohla by mu hrozit pokuta nebo by mohlo přijít o část podpor v rámci rozvojového programu, uvedla agentura Reuters.