Politické dno, komentovala Čaputová status poslance o premiéře její dcery v roli modelky

Taraba, zvolený do parlamentu na kandidátce Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby, zveřejnil na sociální síti větu: „Po včerejším dni víme, že na Slovensku máme novou top modelku.“

„Je to přesně typ děvčete/chlapce podle progresivního pohledu na svět. Tohle je pohlaví X? Ani ryba, ani rak,“ stojí v méně útočném komentáři.

„Na fotce vypadá jako klaun. Kdyby neměla matku prezidentku, nikdy by nemohla být modelkou,” napsal další z diskutujících.

„Poslanec Taraba by se o mou dceru nikdy nezajímal, kdyby to nesouviselo s mou funkcí. Lidské zlobě a hlouposti musím v životě čelit, ale mé děti z toho vynechte,“ zdůraznila Čaputová.

„Osoba, která by měla být vysokou autoritou, se rozhodla předhodit k veřejnému lynči nezletilou dívku. Je úplně jedno, o čí dceru jde. Jedná se o bezbřehý útok na dítě jen pro jeho vzhled,“ konstatovala policie.

„Je to exemplární příklad šikany přes internet. Je to středověk. Je to názorná ukázka toho, že bezcitné chování na internetu může dosáhnout takových rozměrů šikany, že může vést k největší lidské tragédii,“ dodala policie.