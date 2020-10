Pellegrini je ve volebních průzkumech poprvé před Matovičem

Vládní strany Svoboda a Solidarita a Jsme rodina by podle průzkumů získaly 13,4, respektive 8,8 procenta hlasů. Další vládní stranu Za lidi by volilo 4,2 procenta lidí a do parlamentu by se nedostala. Opoziční Lidové straně Naše Slovensko a Směr-sociální demokracie by dalo svůj hlas 8,5, respektive 8,3 procenta Slováků. Do parlamentu by se ještě dostala strana Progresivní Slovensko se ziskem 6,2 procenta hlasů.