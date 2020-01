Německo zakázalo krajně pravicové hnutí Combat 18

Combat 18 je neonacistická organizace spojená s hnutím Blood and Honour, které pochází z Velké Británie a rozšířilo se i do dalších zemí včetně Německa. Hnutí Blood and Honor bylo v Německu před deseti lety zakázáno. Combat 18 se stala v podstatě její nástupnickou organizací a zákaz se jí netýkal. Číslo 18 odkazuje k iniciálám Adolfa Hitlera: A a H je první a osmé písmeno latinské abecedy.