Němci obracejí. Většina chce návrat k jádru

36 procent říká, že by plán ukončit provoz německých reaktorů do konce roku 2022 neměl doznat změn, a 14 procent respondentů na tuto otázku neodpovědělo.

Jaderná energie a zemní plyn by se mohly stát součástí Zelené dohody

Účastníci nynějšího průzkumu byli také dotázáni na výstavbu nových reaktorů za předpokladu, že by se tak hospodárněji dosáhlo snížení emisí oxidu uhličitého. Výstavbu by v takovém případě uvítalo 44 procent dotázaných a 42 procent by ji odmítlo.