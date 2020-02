NATO není mrtvé, Západ vyhrává, řekl americký ministr zahraničí

„Západ vítězí a dělá to společně,” opakoval během svého projevu Pompeo několikrát. „Svoboda a demokracie vítězí,” vyjádřil také své přesvědčení politik, kterého podle jeho slov překvapují opakovaná prohlášení západních představitelů zpochybňující americké mezinárodní angažmá.

Pompeo v projevu vyjmenoval řadu mezinárodních iniciativ, do nichž jsou USA zapojeny, ať už je to vojenská podpora členských zemí NATO na východě Evropy, podpora Ukrajiny nebo prosazování společných sankcí proti severokorejskému režimu a další. „Je to Amerika, která odmítá mezinárodní společenství?” zeptal se, a dodal: „Nenechte se mýlit.”